Глава комиссии МОК по расследованию дела о допинге на ОИ ушел с поста

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), которая занимается расследованием обвинений в употреблении допинга во время Олимпийских игр, прошедших в Сочи в 2014 году, Ги Каниве ушел с занимаемого им поста. Его место занял Самуэль Шмид, который является членом комиссии МОК по этике.

«В разговоре с президентом МОК Томасом Бахом Каниве просил отнестись с пониманием к его решению. Бах, в свою очередь, поблагодарил Каниве за большую работу, которую он проделал в течение многих лет службы в целях укрепления доверия олимпийского движения», — приводит портал Insidethegames слова представителя МОК Марка Адамса.

По словам представителя МОК, причины отставки Каниве никак не связаны с его работой по расследованию, а смена председателя не окажет влияния на сроки расследования, поскольку Шмид находится в курсе этого дела.

Напомним, глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 18 июля этого года обнародовал результаты расследования о нарушениях антидопинговых правил, которые якобы допускались на Олимпиаде-2014 в Сочи. Тогда комиссия заявила, что в России существует «государственная допинг-программа».



Вторую часть доклада Макларен собирается опубликовать 9 декабря этого года в Лондоне.

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