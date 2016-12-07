Трамп продал акции различных компаний еще в июне

Избранный президент США Дональд Трамп продал все принадлежащие ему акции различных компаний в июне.

Об этом заявила газета The Washington Post.

Как отмечает издание, со ссылкой на правительственные источники, на предвыборную гонку миллиардер потратил около $66 млн. При этом первое вливание в размере $2 млн было осуществлено 22 июня.

Ранее сообщалось, что Трамп владеет активами различных компаний не менее чем на $61 млн.

Известно, что Трамп владел в том числе и акциями, авиапроизводителя Boeing, на сумму от $50 до 100 тыс.

Отмечается, что недавно избранный президент США в своем твиттере подверг критике Boeing за чрезмерные траты на разработку нового «борта № 1».

«Boeing строит абсолютно новый «борт номер один» модели 747 для наших будущих президентов, но его цена никак не контролируется, она больше $4 млрд. Отменить заказ», – цитирует его ТАСС.

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