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Обама признал, что ИГ возникло из-за просчетов США

Президент США Барак Обама считает, что вторжение в Ирак в 2003 году было ошибкой

Президент США Барак Обама признал, что террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) возникло из-за вторжения в Ирак в 2003 году и назвал это ошибкой.

Об этом глава Белого дома заявил, выступая с речью о борьбе с терроризмом.

«Мы отказались повторять некоторые ошибки, допущенные во время вторжения в 2003 году, которые помогли подняться организации, ставшей ИГ», – цитирует его «РИА Новости».

По его словам, вместо нового вторжения, в 2014 году сделан акцент на помощь правительству Ирака и создании международной коалиции из 60 стран.

Только после этого началась борьба с ИГ силами местных формирований, подкрепленных советниками, оружием и поддержкой с воздуха.

По мнению Обамы, это привело к положительным результатам – ИГ потеряла более половины территории и продолжает отступать.

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Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Обама признал, что ИГ возникло из-за просчетов США

Президент США Барак Обама считает, что вторжение в Ирак в 2003 году было ошибкой

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