Госдеп заявил о продолжении переговоров с РФ по Сирии

Госдепартамент США признал Россию незаменимой стороной в диалоге по Сирии.

Об этом заявил представитель американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер.

«Мы действительно снова начали обращаться к России, поскольку, давайте говорить откровенно, она является неотъемлемой заинтересованной стороной на этих переговорах», – цитирует его Федеральное агентство новостей.

Тонер также отметил, что пока рано публично говорить о результатах общения главы Госдепа США Джона Керри и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ранее США заявляли, что приостановят переговоры с Москвой по сирийскому вопросу.

Читайте также: Госдеп США не комментирует планы Трампа по сделке с Ираном