Госдеп заявил о продолжении переговоров с РФ по Сирии

Госдепартамент США признал Россию незаменимой стороной в диалоге по Ближнему Востоку
Госдепартамент США признал Россию незаменимой стороной в диалоге по Сирии.
Об этом заявил представитель американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер.
«Мы действительно снова начали обращаться к России, поскольку, давайте говорить откровенно, она является неотъемлемой заинтересованной стороной на этих переговорах», – цитирует его Федеральное агентство новостей.
Тонер также отметил, что пока рано публично говорить о результатах общения главы Госдепа США Джона Керри и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Ранее США заявляли, что приостановят переговоры с Москвой по сирийскому вопросу.
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