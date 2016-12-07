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Госдеп заявил о продолжении переговоров с РФ по Сирии

Госдепартамент США признал Россию незаменимой стороной в диалоге по Ближнему Востоку

Госдепартамент США признал Россию незаменимой стороной в диалоге по Сирии.

Об этом заявил представитель американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер.

«Мы действительно снова начали обращаться к России, поскольку, давайте говорить откровенно, она является неотъемлемой заинтересованной стороной на этих переговорах», – цитирует его Федеральное агентство новостей.

Тонер также отметил, что пока рано публично говорить о результатах общения главы Госдепа США Джона Керри и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ранее США заявляли, что приостановят переговоры с Москвой по сирийскому вопросу.

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Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Госдеп заявил о продолжении переговоров с РФ по Сирии

Госдепартамент США признал Россию незаменимой стороной в диалоге по Ближнему Востоку

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