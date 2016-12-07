Эпидемия гриппа ожидается в России в конце января 2017 года

В среду 7 декабря руководитель Роспотребнадзора Анна Попова проведет селекторное совещание, посвященное готовности российских субъектов к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ. Старший научный сотрудник НИИ гриппа Минздрава РФ Игорь Никоноров рассказал корреспонденту газеты «Известия» о том, как регионы готовятся к эпидемии, откуда грипп приходит в Россию, где именно уже сложилась опасная эпидемиологическая ситуация и с какими штаммами мы будем бороться этой зимой.

Отвечая на вопрос о том, началась ли уже в России эпидемия гриппа, Никоноров заявил, что не выраженный эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ (острыми респираторными вирусными инфекциями) отмечался в сентябре, «когда дети пошли в детские сады и школы». По словам старшего научного сотрудника НИИ гриппа Минздрава РФ, с ноября этого года начался сезонный подъем заболеваемости, и количество заболевших постепенно увеличивается.

— В декабре мы ожидаем продолжения роста заболеваний гриппозной этиологии. Но это еще не эпидемия гриппа. Как показывает практика последних лет, пик приходится на конец января — начало февраля, — подчеркнул Игорь Никоноров.

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