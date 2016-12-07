Общественная палата возьмет на контроль работу Госдумы

Деятельность депутатов Госдумы может взять под свой контроль Общественная палата (ОП). Согласно предложению, содержащемуся в ежегодном докладе о состоянии гражданского общества, который ОП представит президенту России в конце декабря текущего года, главным критерием эффективности работы депутатов должна служить реальная помощь гражданам и количество решенных проблем. Как пишет газета «Известия», эксперты отмечают спорность этой идеи, подчеркивая, что контролировать легитимно избранных депутатов должны избиратели, а не Общественная палата.

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Госдуму возьмут на контроль