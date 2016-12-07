Мадуро: с 2017 года на рынки Венесуэлы будут поставлять зерно из РФ

Начиная со следующего года на рынки Венесуэлы будут поставлять российское зерно. Соответствующее заявление сделал венесуэльский президент Николас Мадуро. По словам главы южноамериканской страны, благодаря этому шагу удастся остановить «саботаж» со стороны Национальной федерации производителей хлеба, которые якобы собираются устроить дестабилизацию в стране и прекратить «революционный процесс».

«Все зерно, которое нужно Венесуэле, готово (в России) для отправки в Венесуэлу, чтобы прекратить саботаж производителей хлеба против народа. С 2017 года российское зерно поступит в Венесуэлу», - приводит AVN слова Мадуро.

Президент Венесуэлы добавил, что распределением полученных ресурсов будут заниматься так называемые местные комитеты по снабжению и производству, которые государство создало для борьбы с дефицитом продовольствия и спекуляциями.

При этом Мадуро отметил, что российская сторона направит в Венесуэлу лучших специалистов и представителей агропромышленных компаний, которые, по словам президента, будут работать в пяти штатах южноамериканского государства над повышением его производственных возможностей.

Ранее «Известия», ссылаясь на пресс-службу Кремля, сообщали, что президент России Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись мнениями по ситуации на нефтяном рынке. Кроме того, Путин и Мадуро в ходе переговоров затронули вопросы развития стратегического двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию проектов в торгово-экономической, энергетической и других сферах.