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Трамп официально выдвинул генерала Мэттиса на пост министра обороны

Главой Пентагона станет «Бешенный пес»

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул генерала Джеймса Мэттиса по прозвищу «Бешенный пес» на пост министра обороны страны.

Об этом будущий глава Белого дома заявил, выступая перед избирателями.

«Для успеха нашей военной стратегии нам нужен правильный человек, который будет возглавлять министерство обороны», – цитирует Трампа «РИА Новости».

Новый глава Пентагона прошел все горячие точки с 1991 года – обе кампании в Ираке и Афганистан, а после отставки работал в совете директоров оборонного предприятия.

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Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Трамп официально выдвинул генерала Мэттиса на пост министра обороны

Главой Пентагона станет «Бешенный пес»

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