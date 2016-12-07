Обама: на борьбу с терроризмом уйдут годы

Президент США Барак Обама сомневается, что удастся быстро одержать победу над терроризмом на Ближнем Востоке.

Об этом он заявил во время речи перед военнослужащими на авиабазе Макдил во Флориде.

«Мы знаем, что смертельная угроза сохраняется, знаем, что в той или иной форме насильственный экстремизм останется с нами на годы», – цитирует его Life.ru.

Он добавил, что устои традиционного общества на Ближнем Востоке разрушаются под напором цивилизации, чем пользуются «лжепророки, которые искажают ислам».

При этом, по его мнению, не стоит преувеличивать угрозу терроризма для США. Внутри страны, по его мнению, действуют лишь одиночки, которые «радикализируются через интернет».

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