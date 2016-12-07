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Взрыв прогремел в жилом доме в Хабаровском крае, есть пострадавшие

ЧП произошло в пятиэтажке в городе Советская гавань

В жилом пятиэтажном доме в городе Советская гавань Хабаровского края произошел взрыв бытового газа.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали люди.

«На момент прибытия первых подразделений на место вызова установлено, что в результате взрыва бытового газа в многоквартирном пятиэтажном кирпичном жилом доме на пятом этаже имеются повреждения», — сообщили в Дальневосточном региональном центре МЧС, передает «Интерфакс».

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Ростовской области. Тогда следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя дома, который поджег собственную квартиру, тем самым спровоцировав взрыв. В результате погибли двое: 31-летняя женщина и ее 4-летний сын.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Взрыв прогремел в жилом доме в Хабаровском крае, есть пострадавшие

ЧП произошло в пятиэтажке в городе Советская гавань

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