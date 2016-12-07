Один из детей, пострадавший в ДТП в ХМАО, выписан из больницы

Один из детей, пострадавший в аварии в Ханты-Мансийске 4 декабря, выписан из Окружной клинической больницы.

В данный момент там остаются 16 пациентов из числа пострадавших в аварии.

«Семь пациентов находятся в профильных отделениях. Среди них пять детей и двое взрослых. Их состояние средней степени тяжести. На искусственной вентиляции легких в отделении реанимации остаются восемь детей и один взрослый— все они в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В целом за прошедший период— без динамики. Один ребенок выписан», — сказал в ОКБ, передает «РИА Новости».

Напомним, в минувшее воскресенье на трассе Ханты-Мансийск—Тюмень столкнулись две легковые машины, две фуры и автобус с детьми. Госпитализированы были 22 человека, погибли 12 человек, из них 10 — дети.

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