Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Один из детей, пострадавший в ДТП в ХМАО, выписан из больницы

Еще семь человек находятся в профильных отделениях, среди них двое взрослых и пятеро детей

Один из детей, пострадавший в аварии в Ханты-Мансийске 4 декабря, выписан из Окружной клинической больницы.

В данный момент там остаются 16 пациентов из числа пострадавших в аварии.

«Семь пациентов находятся в профильных отделениях. Среди них пять детей и двое взрослых. Их состояние средней степени тяжести. На искусственной вентиляции легких в отделении реанимации остаются восемь детей и один взрослый— все они в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В целом за прошедший период— без динамики. Один ребенок выписан», — сказал в ОКБ, передает «РИА Новости».

Напомним, в минувшее воскресенье на трассе Ханты-Мансийск—Тюмень столкнулись две легковые машины, две фуры и автобус с детьми. Госпитализированы были 22 человека, погибли 12 человек, из них 10 — дети. 

Читайте также: 

Скворцова: пострадавшие в ХМАО дети в стабильно тяжелом состоянии

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Один из детей, пострадавший в ДТП в ХМАО, выписан из больницы

Еще семь человек находятся в профильных отделениях, среди них двое взрослых и пятеро детей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Андрей Суздальцев

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адокат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке