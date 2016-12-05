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Скворцова: пострадавшие в ХМАО дети в стабильно тяжелом состоянии

Глава Минздрава РФ предупредила, что ближайшие несколько дней будут критическими, о транспортировке пациентов в Москву пока говорить рано

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала о состоянии детей, пострадавших в ДТП на трассе Ханты-Мансийск—Тюмень. Она сказала, что пятеро пострадавших ребят находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще двоим уже провели полостные и нейрохирургические операции. Однако критическими будут ближайшие несколько дней.

«Самыми сложными будут ближайшие несколько дней, поскольку отек мозга нарастает в течение первой недели. И критическим становится на пятые-седьмые сутки, когда и возникает максимальный риск различных осложнений, связанных с отеком мозга. Поэтому самыми напряженными будут ближайшие дни», — цитирует Скворцову ТАСС.

Пока ни один ребенок не транспортабелен, говорить о перевозке пострадавших детей в Москву можно будет не раньше чем через двое суток.

«Пятеро детей стабильно тяжелые, требующие постоянного слежения и коррекции состояния. Потому что пока еще трудно сказать, в каком направлении процесс будет развиваться», — пояснила глава Минздрава.

Она также добавила, что две 16-летние девочки получили множественные переломы и разрывы внутренних органов.

«Девочки, которые находятся в состоянии крайней тяжести, уже прооперированы. Им проведены и нейрохирургические, и полостные хирургические операции. После операций состояние стабильное, находятся под постоянным мониторингом».

Также Скворцова добавила, что еще трое детей находятся в состоянии с близкой перспективой перехода в среднюю степень тяжести, так как могут сами дышать и медики видят признаки улучшения.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Скворцова: пострадавшие в ХМАО дети в стабильно тяжелом состоянии

Глава Минздрава РФ предупредила, что ближайшие несколько дней будут критическими, о транспортировке пациентов в Москву пока говорить рано

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