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Три человека пострадали в результате взрыва газа в Советской Гавани

Прокуратура Хабаровского края начала проверку с целью установления причин инцидента

В результате взрыва в жилом пятиэтажном доме в городе Советская Гавань в Хабаровском крае пострадали три человека. С травмами различной степени тяжести они доставлены в центральную районную больницу. Также взрывом повредило две квартиры.

«Скорейшее установление причин произошедшего взрыва, надлежащая помощь гражданам, проживающим в доме, где произошел взрыв, устранение последствий находятся на особом контроле прокуратуры края», — заявила представитель прокуратуры Хабаровского края, передает ТАСС.

В результате инцидента в квартире на пятом этаже начался пожар. В настоящий момент на место прибыли пожарные.

Из здания были эвакуированы 74 человека, для них организованы два пункта обогрева.

На месте происшествия работают 148 спасателей, в распоряжении которых 39 единиц техники. В готовности находятся вертолеты Ми-8 и Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями и оперативными группами Дальневосточного регионального центра МЧС России и Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю на борту.

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Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Три человека пострадали в результате взрыва газа в Советской Гавани

Прокуратура Хабаровского края начала проверку с целью установления причин инцидента

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