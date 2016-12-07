Три человека пострадали в результате взрыва газа в Советской Гавани

В результате взрыва в жилом пятиэтажном доме в городе Советская Гавань в Хабаровском крае пострадали три человека. С травмами различной степени тяжести они доставлены в центральную районную больницу. Также взрывом повредило две квартиры.



«Скорейшее установление причин произошедшего взрыва, надлежащая помощь гражданам, проживающим в доме, где произошел взрыв, устранение последствий находятся на особом контроле прокуратуры края», — заявила представитель прокуратуры Хабаровского края, передает ТАСС.

В результате инцидента в квартире на пятом этаже начался пожар. В настоящий момент на место прибыли пожарные.

Из здания были эвакуированы 74 человека, для них организованы два пункта обогрева.

На месте происшествия работают 148 спасателей, в распоряжении которых 39 единиц техники. В готовности находятся вертолеты Ми-8 и Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями и оперативными группами Дальневосточного регионального центра МЧС России и Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю на борту.

Читайте также:

Взрыв прогремел в жилом доме в Хабаровском крае, есть пострадавшие

