Полиция отказала Киркорову в просьбе возбудить дело против Маруани

Полиция отказала певцу Филиппу Киркорову в возбуждении уголовного дела против французского композитора Дидье Маруани. Киркоров обвинял музыканта в вымогательстве у него €1 млн.

«Главное следственное управление МВД России по Москве уведомило нас, что в возбуждении уголовного дела по заявлению Киркорова о вымогательстве отказано», — заявил юрист Игорь Трунов, передает «РИА Новости».

«Мы написали заявление о проведении проверки и решении вопроса о возбуждении дела в отношении Киркорова о заведомо ложном доносе», — добавил адвокат, уточнив, что по этому вопросу решение еще не принято.

Трунов добавил, что сегодня его ждут в Главном следственном управлении МВД, чтобы вернуть вещи, изъятые у Маруани, переводчика и самого Трунова.

«Также сообщили, что следователь Денис Зверев принесет нам извинения», — сказал адвокат.

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