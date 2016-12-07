Российский военный советник убит в Сирии

В Сирий погиб российский офицер Руслан Галицкий, служивший военным советником. Как стало известно, он скончался от ранений, полученных в результате обстрела боевиками одного из жилых кварталов в западной части Алеппо.

«Руслан Галицкий выполнял задачи в Сирийской Арабской Республике в составе группы российских военных советников», — сообщили в Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

Согласно данным оборонного ведомства, командование представило полковника Руслана Галицкого к высокой государственной награде посмертно.

