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Российский военный советник убит в Сирии

Офицер Руслан Галицкий скончался от ранений, полученных в результате обстрела

Фото: кадр ВГТРК «Бурятия»

В Сирий погиб российский офицер Руслан Галицкий, служивший военным советником. Как стало известно, он скончался от ранений, полученных в результате обстрела боевиками одного из жилых кварталов в западной части Алеппо.

«Руслан Галицкий выполнял задачи в Сирийской Арабской Республике в составе группы российских военных советников», — сообщили в Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

Согласно данным оборонного ведомства, командование представило полковника Руслана Галицкого к высокой государственной награде посмертно.

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Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Российский военный советник убит в Сирии

Российский военный советник убит в СирииОфицер Руслан Галицкий скончался от ранений, полученных в результате обстрела

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