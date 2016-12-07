ЦБ РФ и Турции начали обсуждать переход на нацвалюты при торговле

Центробанки России и Турции начали работу над техническими вопросами перехода на национальные валюты во взаимной торговле, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

«Российская сторона тоже заинтересована в этом. Центральные банки уже начали работать по вопросу о том, каким именно образом это может быть воплощено в жизнь», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Йылдырым подчеркнул, что и Россия, и Турция позитивно смотрят на эту перспективу.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган предложил России вести расчеты в национальной валюте.

«Я предложил Путину заниматься торговлей в нацвалютах. Мы будем платить рублями за всё, что покупаем у вас [в РФ]. А вы платите нам в лирах», — сказал он.

По мнению Эрдогана, это поможет укрепить национальную валюту. За последний месяц турецкая лира упала по отношению к доллару более чем на 11%.