Определена причина аварии на «Прогрессе МС-04»

В Центре управления полетами (ЦУП) определили причину аварии на космическом грузовике «Прогресс МС-04». Было установлено, что инцидент произошел из-за аварийного отключения двигателя третьей ступени ракеты «Союз-У» на 383-й секунде полета.

«Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-04» не вышел на орбиту ИСЗ из-за аварийного отключения двигателя третьей ступени ракеты-носителя на 383-й секунде полета», — сказали в ЦУПе, передает ТАСС.

Напомним, 1 декабря космический грузовик «Прогресс МС-04» рухнул в районе Тувы, в 60–70 км западнее города Кызыл. Позже в этом регионе нашли его фрагменты.