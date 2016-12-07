ФК «Ростов» заработал в Лиге чемпионов около €20 млн

Доходы футбольного клуба «Ростов» от участия в групповом этапе Лиги чемпионов составляют около €20 млн.

За матчи с «Аяксом» ростовчане заработали €2 млн. За победу над «Баварией» команда получит €1,5 млн, а также по €0,5 млн — за две ничейные игры с ПСВ.

Кроме того, €12 млн ростовский клуб получил за попадание в групповой этап, сообщает издание «Деловой квартал».

Также «Ростов» выручит около €4 млн отчислений за телетрансляции. Еще €0,5 млн клуб заработает за первый раунд плей-офф Лиги Европы.

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