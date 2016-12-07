Силовики проводят масштабную спецоперацию в Актобе. Видео

Силовики проводят масштабную спецоперацию в районе нефтеперерабатывающего завода в Актобе на западе Казахстана. В разных частях города проводятся задержания. Подробности действий правоохранительных органов не разглашаются.

Спецслужбы проводят спецоперацию, к которой привлечены сотрудники МВД, Комитета национальной безопасности, Антикоррупционной службы Казахстана, в разных частях Актобы, в том числе возле нефтеперерабатывающего завода.



Очевидцы выложили в Сети видеозапись, на которой видно, как несколько военных грузовиков и автобусов, из которых выбегают несколько десятков вооруженных силовиков в штурмовой экипировке, подъезжают к территории завода. На видео видно, как спецназовцы окружают территорию, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Напомним, в Актобе 5 июня 2016 года произошло нападение на 2 оружейных магазина и оружейную часть. Тогда погибли 7 человек, из них трое военнослужащих и четверо гражданских. В ходе антитеррористической операции были уничтожены 18 экстремистов.

Семь участников терактов в Актобе – Бакыт Куанышбаев, Асхат Имангалиев, Ануар Садихов, Жанабай Куанышбаев, Алибек Акпанбетов, Арсен Танатаров и Асхат Рахметов – приговорены к пожизненному лишению свободы.



Соответствующее решение принял специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области Казахстана.



Азамат Абдрахманов и Айдос Жубанов получили 25 лет и 22 года колонии соответственно.

