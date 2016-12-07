Киев приготовился к подорожанию российского газа

Украина ожидает, что цены на российский газ вырастут со $186 до $200–210 за тысячу кубометров в I квартале 2017 года, заявил коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

По его словам, Киев не может покупать газ у России без подписания дополнительного соглашения к действующему контракту с «Газпромом» или трехстороннего соглашения с Евросоюзом и РФ, написал Витренко на своей странице в Facebook.

«Нафтогаз Украины» не закупает газа у «Газпрома» с ноября прошлого года. В конце ноября 2016 года украинская компания заявила, что готова возобновить закупки газа из России на условиях предыдущих «зимних пакетов».