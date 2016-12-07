Песков: предложение боевикам покинуть Алеппо всё еще в силе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предложение сирийским боевикам покинуть Алеппо до сих пор в силе, однако воспользовались им единицы.

«Что касается выхода боевиков [из Алеппо], то, как вы знаете, выход был предложен им, и эта тема обсуждалась ранее. И действительно этот вопрос стоит на повестке дня», — подчеркнул представитель Кремля.

«К сожалению, пока, до сих пор выходили только единицы. Большая часть боевиков остается на месте», — добавил Песков.

Он также напомнил, что работа с вооруженной сирийской оппозицией о присоединении к режиму прекращения огня ведется ежедневно.

«Что касается тех, кто находится в восточной части города [Алеппо], кто бы там ни был, — это объединение всех вокруг террористической организации «Джебхат-ан-Нусра» (запрещена в РФ. — «Известия»). То есть все, кто вокруг, — это боевики-террористы», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

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