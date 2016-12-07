Мутко: «Проблемы с вибрацией на «Зенит-Арене» будут решены в январе»

Вице-премьер, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко рассказал журналистам, что проблемы с выкатным полем на строящемся в Санкт-Петербурге стадионе на Крестовском острове будут решены в начале 2017 года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Технические решения проблемы уже найдены, предложения инженеры подготовили. 10 декабря они будут согласованы с ФИФА и реализованы, каких-то серьезных проблем я не вижу. Поле останется выкатным, просто будет предпринят ряд мер по усилению конструкции», — цитирует Мутко ТАСС.

Ранее комиссия ФИФА установила, что нормативы по вибрации выкатного поля не соответствуют принятым стандартам. Поверхность конструкции начала вибрировать во время прыжков и бега экспертов по полю из-за недостаточного веса и жесткости.

В 2017 году стадион на Крестовском острове должен принять матчи Кубка конфедераций, а в 2018-м — игры чемпионата мира.