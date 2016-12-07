Генсек НАТО призвал к сохранению антироссийских санкций

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал к сохранению антироссийских санкций. Об этом он сообщил по итогам министерского заседания Комиссии НАТО–Украина в Брюсселе.

Он подчеркнул, что для полного выполнения Минских договоренностей «должно быть достигнуто полное прекращение огня на востоке Украины». Но, добавил Столтенберг, «пока ситуация там остается настолько серьезной, что очень важно, чтобы экономические санкции были сохранены», цитирует ТАСС.

Встреча состоялась в рамках последнего в этом году заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел альянса.

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