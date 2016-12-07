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Погибших в Алеппо медсестер похоронят в Биробиджане в пятницу

В военном госпитале установлены траурные фотографии Надежды Дураченко и Галины Михайловой

Фото: TASS/AP/Hassan Ammar

В пятницу в Биробиджане пройдут похороны погибших в Алеппо двух медсестер. Тела жертв обстрела со стороны боевиков доставят на родину в четверг. В военном госпитале, где служили Надежда Дураченко и Галина Михайлова, установлены траурные фотографии.

Надежда Дураченко была операционной сестрой, Галина Михайлова работала сестрой-анестезистом. Сослуживцы отзываются о них как о жизнерадостных людях и высококлассных специалистах. ​​​​​​​

На фото: Слева - Галина Михайлова, справа – Надежда Дураченко (Мошкина)

На фото: Слева - Галина Михайлова, справа – Надежда Дураченко (Мошкина)

Фото: социальная сеть Одноклассники

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По словам медсестры-анестезиста Татьяны Гагариновой, которая, как и многие знавшие погибших, до сих пор не может оправиться от шока, девушкам бы еще жить и работать.

«Очень трудно говорить, что их сейчас нет с нами. Кто бы мог подумать, что такое вообще может случиться с нашими девчонками», — цитирует сайт НТВ.Ru Татьяну Гагаринову.

Медики прибыли в САР 30 ноября вместе с мобильным госпиталем для оказания помощи местным жителям. В понедельник они стали жертвами обстрела со стороны боевиков.

Напомним, в Биробиджане у трагически погибшей Надежды Дураченко остались муж и 19-летняя дочь Наталья, которая учится на втором курсе института во Владивостоке. 

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Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Погибших в Алеппо медсестер похоронят в Биробиджане в пятницу

Погибших в Алеппо медсестер похоронят в Биробиджане в пятницуВ военном госпитале установлены траурные фотографии Надежды Дураченко и Галины Михайловой

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