Погибших в Алеппо медсестер похоронят в Биробиджане в пятницу

В пятницу в Биробиджане пройдут похороны погибших в Алеппо двух медсестер. Тела жертв обстрела со стороны боевиков доставят на родину в четверг. В военном госпитале, где служили Надежда Дураченко и Галина Михайлова, установлены траурные фотографии.



Надежда Дураченко была операционной сестрой, Галина Михайлова работала сестрой-анестезистом. Сослуживцы отзываются о них как о жизнерадостных людях и высококлассных специалистах. ​​​​​​​



Фото: социальная сеть Одноклассники

​​​​​​​



По словам медсестры-анестезиста Татьяны Гагариновой, которая, как и многие знавшие погибших, до сих пор не может оправиться от шока, девушкам бы еще жить и работать.



«Очень трудно говорить, что их сейчас нет с нами. Кто бы мог подумать, что такое вообще может случиться с нашими девчонками», — цитирует сайт НТВ.Ru Татьяну Гагаринову.



Медики прибыли в САР 30 ноября вместе с мобильным госпиталем для оказания помощи местным жителям. В понедельник они стали жертвами обстрела со стороны боевиков.



Напомним, в Биробиджане у трагически погибшей Надежды Дураченко остались муж и 19-летняя дочь Наталья, которая учится на втором курсе института во Владивостоке.