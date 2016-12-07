Путин: ФСБ предотвратила 10 терактов за 10 месяцев текущего года

Сотрудники ФСБ России предотвратили 10 терактов и более 30 преступлений за 10 месяцев текущего года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами в среду.

«За 10 месяцев 2016 года благодаря Федеральной службе безопасности предотвращены более 30 преступлений террористической направленности, в том числе 10 террористических актов», — заявил глава государства.

Владимир Путин также отметил отличное выполнение ФСБ задачи по обеспечению безопасности выборов в Государственную думу седьмого созыва, которые прошли 18 сентября.

Ранее в среду стало известно о задержании более 25 человек, подозреваемых в экстремизме и пособничестве терроризму, в ходе крупномасштабной операции в Москве. Сотрудники спецслужб провели задержания по нескольким десяткам адресов.