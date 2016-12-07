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Путин: ФСБ предотвратила 10 терактов за 10 месяцев текущего года

Глава государства также отметил выполнение задачи по обеспечению безопасности выборов в Госдуму

Сотрудники ФСБ России предотвратили 10 терактов и более 30 преступлений за 10 месяцев текущего года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами в среду.

«За 10 месяцев 2016 года благодаря Федеральной службе безопасности предотвращены более 30 преступлений террористической направленности, в том числе 10 террористических актов», — заявил глава государства.

Владимир Путин также отметил отличное выполнение ФСБ задачи по обеспечению безопасности выборов в Государственную думу седьмого созыва, которые прошли 18 сентября.

Ранее в среду стало известно о задержании более 25 человек, подозреваемых в экстремизме и пособничестве терроризму, в ходе крупномасштабной операции в Москве. Сотрудники спецслужб провели задержания по нескольким десяткам адресов.  

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Путин: ФСБ предотвратила 10 терактов за 10 месяцев текущего года

Глава государства также отметил выполнение задачи по обеспечению безопасности выборов в Госдуму

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