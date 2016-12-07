Захарова пригрозила ограничить поездки американских дипломатов

Официальный представитель МИД РФ пообещала аналогично ответить на инициативу США о введении ограничений на перемещение российских дипломатов
Российская сторона будет вынуждена ответить аналогично на ограничение российских дипломатов в перемещении по США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Если власти США ограничат передвижение собственных представителей в РФ, им следует иметь в виду, что в дипломатии всё основывается на принципе взаимности. Проще говоря, будет аналогичное отношение к американским дипломатам в России. Мы вынуждены отвечать, но каждый раз мы подчеркиваем, что это не наш выбор», — передает слова Захаровой ТАСС.
Ранее палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании американских разведслужб в 2017 году. В текст документа вошли положения, устанавливающие дополнительные ограничения для работающих в США российских дипломатов. Большинству из них не разрешается отъезжать от дипломатических представительств дальше, чем на 40 км. При этом, для выезда за пределы обозначенной зоны необходимо заблаговременно уведомить Государственный департамент.
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