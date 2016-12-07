С 2018 года зарплата врачей будет составлять 200% от средней по стране

Вице-премьер правительства Ольга Голодец заявила, что заработная плата врачей должна превышать среднюю по стране в два раза.

«С 1 января 2018 года заработная плата врачей в соответствии с майскими указами президента будет составлять 200% от средней по стране. Это неукоснительная позиция, которую никто не может пересматривать и которой мы будем неуклонно следовать», — цитирует Голодец RT.

Она также добавила, что медики должны получать достойное жалованье, чтобы работать эффективно.

Вице-премьер подчеркнула, что подобные меры заложены в бюджете.

Ранее СМИ сообщали, что Минфин РФ подготовил поправки, одобренные профильным комитетом Госдумы, которые предлагали снизить темпы роста зарплаты работников сферы здравоохранениях в регионах с 10,6% до 5,4%.

Позже в Кремле опровергли эту информацию.