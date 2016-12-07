Украинский завод «Антонов» предложил Трампу купить борт номер один

Украинский авиастроительный завод «Антонов» предложил в среду избранному президенту США Дональду Трампу заказать у него более дешевый «борт номер один» в ответ на пост миллиардера о том, что стоимость Boeing 747 слишком высока.



Предприятие опубликовало свое предложение в Twitter, сообщает телеканал «Звезда».



«Может быть лучше рассмотреть самолет «Антонова» в качестве «борта номер один?» – говорится в сообщении.

@realDonaldTrump May be it is better to consider #Antonov aircraft as Air Force One? — Antonov Company (@AntonovCompany) 7 декабря 2016 г.

Напомним, Дональд Трамп был возмущен стоимостью контракта на постройку нового самолета для главы государства.

«Boeing создает новый «борт номер один» модели 747 для будущих президентов, но его цена никак не контролируется, она больше $4 млрд. Отменить заказ», — написал избранный президент США на своей странице в Twitter.

«Антонов» решил воспользоваться ситуацией и предложил Трампу воздушное судно украинского производства.

До официального вступления в должность избранный президент США летает на собственном Boeing 757, на фюзеляже которого написано его имя.

