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Журнал Time назвал человека года

Почетный статус достался избранному президенту США Дональду Трампу

Фото: TASS/AP/Gerry Broome

Редакция американского журнала Time объявила человеком года избранного президента США Дональда Трампа.

Однако Time называют Трампа «избранным президентом разделенных штатов Америки», передает «Лента.ру».

Ранее «Известия» писали о том, что в шорт-лист рейтинга «Человек года» по версии Time вошел президент РФ Владимир Путин.

Всего в список попало 11 человек: ученые, политики, предприниматели, общественные деятели и деятели искусства.

Также в шорт-лист попали Хиллари Клинтон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди, бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Журнал Time назвал человека года

Журнал Time назвал человека годаПочетный статус достался избранному президенту США Дональду Трампу

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