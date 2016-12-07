Журнал Time назвал человека года

Редакция американского журнала Time объявила человеком года избранного президента США Дональда Трампа.

Однако Time называют Трампа «избранным президентом разделенных штатов Америки», передает «Лента.ру».

Ранее «Известия» писали о том, что в шорт-лист рейтинга «Человек года» по версии Time вошел президент РФ Владимир Путин.

Всего в список попало 11 человек: ученые, политики, предприниматели, общественные деятели и деятели искусства.

Также в шорт-лист попали Хиллари Клинтон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди, бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж.