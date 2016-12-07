Журнал Time назвал человека года

Почетный статус достался избранному президенту США Дональду Трампу
Фото: TASS/AP/Gerry Broome
Редакция американского журнала Time объявила человеком года избранного президента США Дональда Трампа.
Однако Time называют Трампа «избранным президентом разделенных штатов Америки», передает «Лента.ру».
Ранее «Известия» писали о том, что в шорт-лист рейтинга «Человек года» по версии Time вошел президент РФ Владимир Путин.
Всего в список попало 11 человек: ученые, политики, предприниматели, общественные деятели и деятели искусства.
Также в шорт-лист попали Хиллари Клинтон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди, бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж.