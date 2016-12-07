В Тюменской области на уроке физкультуры скончался подросток

В Тюменской области во время урока физкультуры скончался 13-летний подросток. Трагедия произошла днем в среду в одной из школ поселка Боровский.



Следственное управление СК РФ по Тюменской области проверяют обстоятельства произошедшего. Сигнал из школы на пульт скорой помощи поступил в 12.03 по местному времени. Через пять минут две бригады неотложкиуже были на месте.



По данным Megatyumen.ru, в начале урока подросток пробежал два круга, затем упал и впал в состояние комы. Сообщается, что он учился в седьмом классе школы № 2.

«Известия» ранее писали, что подобная трагедия произошла в Санкт-Петербурге. На уроке физкультуры в спортзале школы в Невском районе Северной столицы подросток внезапно почувствовал себя плохо. Школьника госпитализировали в состоянии клинической смерти. Утром 6 декабря он скончался в больнице.

