Бинали Йылдырым принял участие в Татарстано-турецком деловом форуме

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым принял участие в работе Татарстано-турецкого делового форума. В Казани с рабочей поездкой находится турецкая делегация.



Татарстано-турецкий деловой форум состоялся в Казанской ратуше. Главной его темой стало потепление отношений между странами и перспективы экономического развития. Глава регионального минпроторга Альберт Каримов отметил, что Турция занимает первое место в Татарстане по количеству совместных предприятий — их более 280.



Бинали Йылдырым в ходе выступления выразил уверенность, что товарооборот будет неуклонно расти. Также премьер-министр призвал увеличить количество авиарейсов между странами, передает ИА «Татар-информ».



В ходе форума прозвучало, что Турция и Татарстан намерены совместно реализовать ряд проектов в области медицины и сельского хозяйства. Более детально их стороны намерены обсудить в ходе визита Рустама Минниханова в Анкару, который состоится уже на следующей неделе.



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