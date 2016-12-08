Занять бы рад — обслуживаться тоже

Попытка решить проблему дефицита бюджета за счет увеличения внутренних заимствований привела к росту расходов Минфина на обслуживание долга. По последним данным Казначейства, расходы на обслуживание внутреннего долга за 10 месяцев выросли на 43%, до 404 млрд рублей, на конец года этот показатель составит 702 млрд. Эта цифра превышает затраты бюджета на помощь регионам, образование и здравоохранение. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие три года процентные расходы будут расти еще большими темпами, что несет риски для бюджета.

Значительный объем эмиссии облигаций федерального займа (ОФЗ) придется на декабрь. Первоначально Минфин планировал разместить облигаций в IV квартале всего на 70 млрд рублей, но затем поправками к бюджету-2016 этот план был расширен до 240 млрд рублей. За первые два месяца квартала ОФЗ было продано на 130 млрд рублей, таким образом, в декабре Минфин предложит рынку ценные бумаги на 110 млрд рублей, что является высоким среднемесячным значением. Поправками в бюджет текущего года объем эмиссии внутреннего долга увеличен до 1 трлн рублей, из которых 702 млрд рублей будут направлены на его погашение.

Эти расходы, по оценкам Счетной палаты, по итогам года будут превышать траты на помощь регионам (662 млрд рублей), образование (579 млрд рублей) и здравоохранение (491 млрд рублей), а также в 1,7 раза превышают расходы (387,2 млрд рублей), выделенные суммарно на жилищно-коммунальное хозяйство, охрану окружающей среды, культуру и кинематографию, физическую культуру и спорт, средства массовой информации. В этом году доля госдолга в ВВП может вырасти до 15,7% по сравнению с 12% на начало прошлого года.

Как подсчитали эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) и Института Гайдара, расходы на обслуживание растут параллельно с наращиванием объема эмиссии. Если за весь прошлый год внутренний долг увеличился менее чем на 1,8%, то только за 10 месяцев 2016 года рост составил уже 6%.



Растущие траты на обслуживание долга являются одной из причин роста расходов бюджета. За 10 месяцев они, по данным Минфина, увеличились на 0,3%, что вызвано существенным увеличением процентных расходов федерального бюджета. Бюджетные риски от этого процесса пока остаются приемлемыми, считает замдиректора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова.

— Но вызывает опасения не сама сумма, а устойчивый тренд на наращивание долга. Из-за существенного дефицита бюджета как минимум в ближайшие три года без реформ и без роста стоимости нефти правительство будет вынуждено наращивать долг, — отметила эксперт, добавив, что основным плюсом данной политики является экономия резервов.

По словам Наталии Шиловой, если правительство не будет занимать по 1 трлн рублей на внутреннем рынке в 2017–2019 годах, придется увеличить расходование резервов, что в конечном итоге создает повышенные инфляционные риски.



Несмотря на рост объема эмиссии, ставки благодаря высокому спросу остаются приемлемыми для Минфина. Высокий спрос на госбумаги привел к тому, что кривая доходности по большинству выпусков сейчас снижается и это приводит к уменьшению трат на обслуживание долга.

— Спрос на ОФЗ привел к снижению доходности длинных и коротких ОФЗ до пяти базисных пунктов, а бумаг со сроками около пяти лет — до 10 б.п. Во вторник в среднесрочных выпусках наблюдалась коррекция, и по итогам дня доходность вдоль кривой снизилась на 3–8 б.п., — отметил аналитик Sberbank CIB Николай Минко.

Приемлемую доходность на данный момент обеспечивают дефицит качественного залога у банков и привлекательные ставки. Однако в долгосрочной перспективе планы Минфина занимать на внутреннем рынке больше будут иметь негативные последствия в виде увеличения стоимости заимствований и процентных расходов, опасаются эксперты института «Центра развития» ВШЭ. Они отмечают, что в этом контексте важно помнить о планах ОАО «Роснефть» о размещении облигаций на сумму до 1 трлн рублей, способных оказать еще большее влияние на рынок заимствований, из-за того что бумаги нефтяного гиганта оттянут часть спроса на себя.

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