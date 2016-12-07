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Пакистан официально подтвердил крушение самолета на севере страны

Сообщается, что на место происшествия выехали спасатели

Пакистанская служба гражданской авиации официально подтвердила крушение самолета Pakistan International Airlines, на борту которого находились 47 человек. Об этом заявил представитель организации.

«Самолет Пакистанских международных авиалиний с 47 людьми на борту летел из Читрала в Исламабад. Он разбился у населенного пункта в районе города Хавелиана. Спасатели выехали на место происшествия», — приводит его слова «РИА Новости».

На борту лайнера находились 42 пассажира и пять членов экипажа.

Ранее сообщалось, что воздушное судно вылетело Читрала в 15.30 по местному времени (13.30 мск) и должно было приземлиться в Исламабаде в 16.40 (14.40 мск). Также сообщалось об очевидцах, которые видели пожар в районе предполагаемого места падения лайнера.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Пакистан официально подтвердил крушение самолета на севере страны

Сообщается, что на место происшествия выехали спасатели

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