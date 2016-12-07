Пакистан официально подтвердил крушение самолета на севере страны

Сообщается, что на место происшествия выехали спасатели
Пакистанская служба гражданской авиации официально подтвердила крушение самолета Pakistan International Airlines, на борту которого находились 47 человек. Об этом заявил представитель организации.
«Самолет Пакистанских международных авиалиний с 47 людьми на борту летел из Читрала в Исламабад. Он разбился у населенного пункта в районе города Хавелиана. Спасатели выехали на место происшествия», — приводит его слова «РИА Новости».
PIA flight PK-661 carrying over 40 passengers crashed on the way to Islamabad from Chitral on Wednesday pic.twitter.com/m8zxo6xMj4— M.Daud (@daud_khan) 7 декабря 2016 г.
На борту лайнера находились 42 пассажира и пять членов экипажа.
Ранее сообщалось, что воздушное судно вылетело Читрала в 15.30 по местному времени (13.30 мск) и должно было приземлиться в Исламабаде в 16.40 (14.40 мск). Также сообщалось об очевидцах, которые видели пожар в районе предполагаемого места падения лайнера.