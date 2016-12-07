Исинбаева возглавила наблюдательный совет РУСАДА

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом среди женщин Елена Исинбаева стала председателем вновь избранного наблюдательного совета Российского антидопингового агентства. Об этом было объявлено на первом общем собрании членов РУСАДА в новом составе.

«Я благодарю коллег за оказанное доверие. Мы все понимаем, что борьба с допингом сегодня является одним из важнейших вопросов в повестке дня мирового спорта. А насколько эффективно будет вестись эта борьба в России, зависит от того, когда РУСАДА вернет свое соответствие. Именно в этом мы видим свою основную задачу и приложим для этого максимум усилий», — приводит слова Исинбаевой пресс-служба РУСАДА.

Также на собрании были утверждены изменения в устав и ряд локальных актов агентства. В связи с изменением состава общего собрания членов было принято решение о прекращении полномочий старого наблюдательного совета и избрании нового наблюдательного совета.

Помимо Исинбаевой, в новый состав совета вошли генеральный директор Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, арбитр Спортивного арбитражного суда в Лозанне Виктор Березов, директор правового департамента Министерства спорта РФ Вадим Байрамов, ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, президент Европейской конфедерации фехтования Станислав Поздняков, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, академик Российской академии наук Владимир Чехонин, представитель WADA и руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.