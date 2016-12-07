Сирийские войска освободили от боевиков еще два квартала в Алеппо

Правительственные войска Сирии взяли под контроль еще два квартала в Алеппо, которые ранее контролировали террористы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.



«Под полный контроль сирийских войск к настоящему времени перешло 47 кварталов восточного Алеппо, ранее контролировавшихся боевиками», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 7 декабря правительственные войска освободили от террористов еще два квартала на востоке города. Кроме того, сирийские войска заняли высоту в районе Шейх-Луфти, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее в среду сообщалось, что боевики покинули исторические кварталы Алеппо. Командование ВС Сирии согласилось на их выход, чтобы сохранить ее от разрушений и спасти жизни мирных жителей.

В настоящий момент под контролем боевиков остаются районы Эс-Салихин, Эс-Суккари, Эль-Каляса, Нузха и Карэм-Дадаа на юге города.