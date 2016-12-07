Следователи начали проверку после инцидента с лифтом в Москве

По предварительным данным, пожилой женщине зажало ноги дверьми
Следователи начали проверку после инцидента с лифтом в московской поликлинике, в результате которого пострадала женщина.
Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.
По предварительным данным, в медучреждении на улице Заморенова в центре Москвы пожилая женщина попыталась войти в закрывающийся лифт и ей зажало ноги дверьми. Она получила тяжелые травмы.
Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев.
Устанавливаются лица, ответственных за эксплуатацию лифта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в столичной поликлинике оборвалась кабина лифта.