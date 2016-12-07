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Следователи начали проверку после инцидента с лифтом в Москве

По предварительным данным, пожилой женщине зажало ноги дверьми

Следователи начали проверку после инцидента с лифтом в московской поликлинике, в результате которого пострадала женщина.

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.

По предварительным данным, в медучреждении на улице Заморенова в центре Москвы пожилая женщина попыталась войти в закрывающийся лифт и ей зажало ноги дверьми. Она получила тяжелые травмы.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев.

Устанавливаются лица, ответственных за эксплуатацию лифта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в столичной поликлинике оборвалась кабина лифта.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Следователи начали проверку после инцидента с лифтом в Москве

По предварительным данным, пожилой женщине зажало ноги дверьми

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