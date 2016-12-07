Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Потребительской корзиной называют набор товаров и услуг, необходимых для полноценного проживания человека в течение года. В первую очередь она используется для расчета прожиточного минимума.

В 2016 году стоимость потребительской корзины составляет порядка 10 тыс. рублей. Судя по данным, за год среднестатистический россиянин употребляет 126,5 кг хлеба и хлебопродуктов, 100,4 кг картофеля, 114,6 кг овощей, 60 кг свежих фруктов, 58,6 кг мясных и 18,5 кг рыбопродуктов.

Потребительская корзина напрямую зависит от уровня цен. И за последние годы их динамика сильно изменилась. Например, цена литра бензина Аи-92 выросла с 2000 года более чем на 27 рублей. Цена десятка яиц с 14 рублей увеличилась до 66 рублей, а литр молока стоит теперь не 8 рублей, как в 2000 году, а 64 рубля.

Состав потребительской корзины и динамика цен на товары — в инфографике «Известий».

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