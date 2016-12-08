Зацеперам грозят штраф и арест на 15 суток

В Госдуме разработан законопроект, увеличивающий штраф за зацепинг до 20 тыс. рублей, в качестве альтернативного наказания предусмотрен арест на 15 суток. Этот документ обсудят в четверг в Госдуме на заседании межведомственной рабочей группы по предупреждению правонарушений на транспорте.



Как рассказал «Известиям» член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, возглавляющий рабочую группу, законопроект направлен в профильные ведомства для получения отзывов и предложений.

— Число пострадавших и погибших на железнодорожном транспорте растет из года и год. Значительную долю составляют несовершеннолетние зацеперы, получившие электротравмы, упавшие с крыш и подножек электропоездов. Зацепинг приобрел массовый характер и стал восприниматься многими подростками как доступное экстремальное увлечение, — рассказал Андрей Луговой.

В рабочую группу вошли представители профильных подразделений МВД, СК РФ, РЖД, Миноборнауки, правозащитники и соцработники. На предыдущем совещании группа обсудила проблему зацепинга и пришла к выводу, что штрафы для нарушителей необходимо повысить. На основе их предложений был разработан законопроект (текст находится в распоряжении «Известий»), по которому вносится ряд изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Так, предлагается увеличить до 5 тыс. рублей штраф за посадку и высадку граждан на ходу поезда, а также проезд на подножках и крышах вагонов. Сейчас он составляет всего 100 рублей. По мнению авторов законопроекта, подростки могут выплатить его сами из карманных денег, поэтому не относятся к такому наказанию всерьез. Также устанавливается альтернативное наказание в виде ареста до пяти суток. В случае повторного совершения правонарушения в течение одного года штраф вырастет до 20 тыс. рублей, а срок ареста — до 15 суток.

В пояснительной записке указано, что за первое полугодие 2014 года в происшествиях в зоне движения поездов получили травмы почти 1,5 тыс. человек, более 1 тыс. погибли. При этом если в 2012 году сотрудники транспортной безопасности задержали 345 несовершеннолетних зацеперов, то в 2014-м — уже 424.



Ранее «Известия» писали о том, что Мосгордума до конца года примет закон, предусматривающий штраф в 5 тыс. рублей для граждан, чьи дети увлекаются зацепингом.



Однако председатель Союза пассажиров Кирилл Янков сомневается, что ужесточение наказания станет действенной мерой.



— Родители за несовершеннолетних и так несут ответственность, — сказал он «Известиям». — Существующее законодательство позволяет квалифицировать действия зацеперов как правонарушение — хулиганство — и привлечь родителей к материальной ответственности.



Эксперт подчеркнул, что сила карающей нормы закона заключается не в ее величине, а в неотвратимости.



— А с неотвратимостью дела довольно плохи, — считает Янков. — Правонарушение это часто латентное, оно не выявляется. Поэтому важнее сделать так, чтобы каждого такого хулигана наказывали. А повышение санкций здесь особой роли не сыграет. Например, можно оборудовать видеокамерами все места, где можно прицепиться к поезду. Тогда машинист, заметивший, что кто-то пристроился снаружи вагона, сообщит об этом и на следующей станции нарушителя уже будет ждать полиция.

— Основная опасность зацепинга заключается в том, что соприкосновение ребенка с электрическими проводами в 90% случаев приводит к смертельному исходу или тяжелейшей инвалидности, — заявила «Известиям» уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. — Важно не только вводить законодательные ограничения, но и вести разъяснительную работу. Причем так, чтобы до подростков всё это доходило.

