Один полицейский погиб и один ранен при перестрелке в США

В городе Америкус штата Джорджия в США произошла перестрелка, жертвой которой стал сотрудник полиции. Еще один полицейский получил тяжелые ранения и находится в критическом состоянии, сообщает NBC.

Выстрелы раздались утром во вторник в жилом квартале близ здания Юго-Западного университета. По предварительным данным, огонь открыл 32-летний Мингель Кеннеди Лембрик. Сначала он выстрелил в сотрудника полиции рядом с участком. Второго полицейского он ранил у здания общежития университета. Затем Лембрик скрылся.

Все сотрудники университета и студенты были экстренно эвакуированы. Полиция ведет поиски преступника.