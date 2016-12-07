Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Один полицейский погиб и один ранен при перестрелке в США

Расстрелявший сотрудников полиции мужчина находится в розыске

В городе Америкус штата Джорджия в США произошла перестрелка, жертвой которой стал сотрудник полиции. Еще один полицейский получил тяжелые ранения и находится в критическом состоянии, сообщает NBC.

Выстрелы раздались утром во вторник в жилом квартале близ здания Юго-Западного университета. По предварительным данным, огонь открыл 32-летний Мингель Кеннеди Лембрик. Сначала он выстрелил в сотрудника полиции рядом с участком. Второго полицейского он ранил у здания общежития университета. Затем Лембрик скрылся.

Все сотрудники университета и студенты были экстренно эвакуированы. Полиция ведет поиски преступника.

Читайте также:

Полиция задержала двух человек около университета в Огайо

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Один полицейский погиб и один ранен при перестрелке в США

Расстрелявший сотрудников полиции мужчина находится в розыске

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке