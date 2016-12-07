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Рубль вырос после новостей о приватизации пакета «Роснефти»

Цена нефти марки Brent также увеличилась

Курс рубля к доллару и евро вырос после новостей о приватизации 19,5% акций контролируемой государством второй по размеру российской нефтяной компании «Роснефть» консорциумом Glencore и катарского инвестфонда. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс рубля прибавил в моменте около 20 копеек против доллара и более 15 копеек к евро.

По текущему курсу сумма сделки составляет около 717,57 млрд рублей.

По данным московской биржи, курс доллара расчетами «завтра» к 21.33 мск снижался на 0,31 рубля — до 63,57 рубля, курс евро — на 0,09 рубля — до 68,34 рубля.

Цена барреля нефти марки Brent после сообщений прибавила около $0,3 — до $53,6.

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава компании Игорь Сечин доложил Владимиру Путину о завершении сделки по приватизации 19,5% акций «Роснефти». Он также сообщил, что покупателем и стратегическим инвестором стал консорциум компании Glencore и катарского суверенного фонда. Представитель Кремля добавил, что сделка по приватизации «Роснефти» принесет в бюджет страны €10,5 млрд.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Рубль вырос после новостей о приватизации пакета «Роснефти»

Цена нефти марки Brent также увеличилась

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