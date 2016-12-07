Президент Италии официально принял отставку Ренци

Президент Италии Серджо Маттарелла в среду вечером принял отставку премьер-министра страны Маттео Ренци. Об этом сообщил генеральный секретарь канцелярии главы государства Уго Дзампетти.

8 декабря глава страны начнет консультации по будущему составу правительства. Ожидается, что Маттарелла примет у себя делегации основных политических партий страны, чтобы найти выход из сложившегося политического кризиса, сообщает «Лента.ру».

В минувшее воскресенье в Италии прошел референдум о конституционных реформах, предложенных правительством. 59,11% проголосовавших высказались против проведения реформы основного закона страны. Ренци взял на себя ответственность за поражение на референдуме и заявил, что в понедельник подаст прошение об отставке.



