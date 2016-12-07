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Васильева подтвердила увольнения в Минобрнауки

Глава министерства Ольга Васильева назначила исполняющим обязанности директора департамента науки и технологий ведомства Сергея Матвеева

Глава Минобрнауки Ольга Васильева подтвердила, что директор департамента науки и технологий ведомства Сергей Салихов и его заместители уволились.

Об этом она заявила СМИ.

«Салихов и три его заместителя на совещании в министерстве… приняли решение уволиться и написали заявление по собственному желанию», — цитирует главу ведомства ТАСС.

Она добавила, что четвертый заместитель Салихова — Сергей Матвеев назначен исполняющим обязанности директора департамента.

Васильева заметила, что департамент продолжает работу в штатном режиме.

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Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Васильева подтвердила увольнения в Минобрнауки

Глава министерства Ольга Васильева назначила исполняющим обязанности директора департамента науки и технологий ведомства Сергея Матвеева

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