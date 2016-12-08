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Власти РФ надеются простимулировать пенсионеров к путешествиям

Ростуризм раскрывает детали специальной программы

Российские власти занялись разработкой специальной программы по стимулированию пенсионеров к туристическим поездкам внутри России, рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов.

Речь может идти о льготных пакетных турах, в том числе на оздоровительные курорты. Пожилые россияне могли бы ездить по стране в так называемый «низкий» сезон, когда загрузка транспорта и гостиниц намного ниже. В России этот период в силу климатических условий продолжителен.

«Эта тема прорабатывается с участниками рынка, ведущими авиа- и железнодорожными перевозчиками, органами власти, а также общественными организациями», — написал Сафонов в колонке для «Известий».

По его словам, чиновники надеются сделать доступными для пенсионеров все составляющие туризма: транспортировку, проживание, лечение — в случае с санаториями, а также питание, экскурсии и другие элементы.

«Наиболее перспективным представляется введение скидок в «низкий» сезон на направлениях, где развит оздоровительный отдых. Это Центральная Россия, Крым, Краснодарский край, Северный Кавказ, Алтайский край, Ставропольский край, Республика Татарстан», — отметил глава Ростуризма.

В России живет порядка 36 млн человек, относящихся к категории старше трудоспособного возраста, — это почти четверть населения страны, напоминает чиновник.

Полностью колонку Олега Сафонова читайте здесь: Глава Ростуризма Олег Сафонов — о развитии туризма для пожилых людей

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Власти РФ надеются простимулировать пенсионеров к путешествиям

Власти РФ надеются простимулировать пенсионеров к путешествиямРостуризм раскрывает детали специальной программы

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