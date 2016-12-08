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Женщины-депутаты отпрашивались с заседания Госдумы кормить мужей

Парламентарии от КПРФ Вера Ганзя и Тамара Плетнева пожаловались на переработку

Парламентарии от КПРФ Вера Ганзя и Тамара Плетнева пожаловались на переработку во время парламентского заседания и отпрашивались кормить мужей.

Поводом для обращения стало затянувшееся планарное заседание Госдумы.

Депутат Ганзя пожаловалась на воздух в помещении и риск потерять здоровье при таком графике.

«Мы — женщины, нам надо прийти домой и еще мужей покормить, а вас жены там дома покормят. Вы что на самом деле делаете?», – цитирует «РИА Новости» выступление Плетневой.

Отвечая на эти реплики, зампред Госдумы Сергей Неверов заявил, что избиратели доверили депутатскому корпусу принимать важные решения, и те кому это кажется тяжелым, могут сдать свои мандаты.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Женщины-депутаты отпрашивались с заседания Госдумы кормить мужей

Парламентарии от КПРФ Вера Ганзя и Тамара Плетнева пожаловались на переработку

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