Грушко: заседание Совета РФ – НАТО может пройти в этом году

Встреча Совета Россия – НАТО (СРН) на уровне постпредов может состояться уже до конца 2016 года, заявил постоянный представитель РФ при альянсе Александр Грушко, отметив, что стороны продолжают консультации.

Грушко заявил, что СРН — это площадка для политического взаимодействия. Однако, по его словам, сотрудничество должно быть основано на определении общих угроз безопасности и координации усилий по нейтрализации опасности, передает РИА «Новости».

В этой связи Грушко отметил, что решение о проведении заседания СРН также должно быть коллективным, но пока такой инициативы от НАТО проявлено не было.

«Может состояться, а может и нет», — ответил российский постпред на вопрос о возможности проведения такой встречи в этом году. При этом Грушко подчеркнул, что стороны продолжают консультации по проведению переговоров.

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