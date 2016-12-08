ЦСКА проиграл «Тоттенхэму» последний матч при Слуцком

Московский ЦСКА проиграл английскому «Тоттенхэму» в последнем матче под руководством Леонида Слуцкого и прекратил свое участие в еврокубковом сезоне 2016-2017.

Прошедшая поздно вечером в среду на лондонском «Уэмбли» встреча группы Е Лиги чемпионов завершилась в пользу хозяев поля со счетом 3:1, сообщает «Р-Спорт».

На 33-й минуте счет открыл Алан Дзагоев, однако после этого англичане забили в ворота Игоря Акинфеева три безответных мяча. В составе «Тоттенхэма» отличились Деле Алли (38-я минута) и Харри Кейн (45+1). Последний мяч ЦСКА пропустил после того, как Акинфеев отразил сильный удар Алли, после чего мяч закатился в ворота.

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