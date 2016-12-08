Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Glencore ожидает завершения сделки по приобретению акций «Роснефти»

Компания заплатит за долю собственными акциями на €300 млн.

Glencore ожидает завершения сделки по приобретению 19,5% акций «Роснефти» до середины декабря.

Об этом говорится в пресс-релизе англо-швейцарской трейдинговой компании.

«Glencore подтверждает, что находится в заключительной стадии переговоров, касающихся операции, включающую приобретение в рамках консорциума с Катарским суверенным фондом 19,5% доли владения в долевом капитале «Роснефти», – цитирует документ ТАСС.

Инвесторы ожидают, что сделка по покупке акций контролируемой государством второй по размеру нефтяной компании России будет закрыта в середине декабря.

Glencore заплатит за долю в «Роснефти» собственными акциями на €300 млн.

Читайте также: Путин: контрольный пакет акций «Роснефти» останется у государства

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Glencore ожидает завершения сделки по приобретению акций «Роснефти»

Компания заплатит за долю собственными акциями на €300 млн.

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке