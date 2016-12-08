Glencore ожидает завершения сделки по приобретению акций «Роснефти»

Glencore ожидает завершения сделки по приобретению 19,5% акций «Роснефти» до середины декабря.

Об этом говорится в пресс-релизе англо-швейцарской трейдинговой компании.

«Glencore подтверждает, что находится в заключительной стадии переговоров, касающихся операции, включающую приобретение в рамках консорциума с Катарским суверенным фондом 19,5% доли владения в долевом капитале «Роснефти», – цитирует документ ТАСС.

Инвесторы ожидают, что сделка по покупке акций контролируемой государством второй по размеру нефтяной компании России будет закрыта в середине декабря.

Glencore заплатит за долю в «Роснефти» собственными акциями на €300 млн.

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