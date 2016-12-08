Сумма внутреннего госдолга России неуклонно растет и на его обслуживание тратиться больше средств, чем на образование, здравоохранение и поддержку субъектов.

Казначейство информирует, что расходы на обслуживание внутреннего долга за 10 месяцев выросли на 43% и на конец года этот показатель составит 702 млрд.

«Но вызывает опасения не сама сумма, а устойчивый тренд на наращивание долга. Из-за существенного дефицита бюджета как минимум в ближайшие три года без реформ и без роста стоимости нефти правительство будет вынуждено наращивать долг», – комментирует ситуацию замдиректора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова.

При этом правительство вынуждено увеличивать внутренние заимствования, чтобы решить проблему дефицита бюджета.

Растущие траты на обслуживание долга, в свою очередь являются одной из причин роста расходов бюджета.

Но выхода нет – если правительство не будет занимать по 1 трлн рублей на внутреннем рынке, ему придется залезть в резервы, что приведет к инфляции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Занять бы рад — обслуживаться тоже