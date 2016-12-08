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Банки просят ЦБ разрешить им работать с муниципальными предприятиями

С 2019 года региональные кредитные организации смогут обслуживать только частные компании малого и среднего бизнеса

Региональные банки просят ЦБ разрешить им работать с муниципальными предприятиями, подходящими под критерии малого и среднего бизнеса.

Об этом заявили представители ассоциаций кредитных организаций на встрече с регулятором.

«Прозвучала такая инициатива — разрешить региональным банкам работать с предприятиями, подконтрольными муниципальным образованиям», – сообщил «Известиям» один из участников встречи.

В самом Центробанке пообещали рассмотреть это предложение.

Ранее ЦБ подготовил законопроект, разделяющий с 2019 года банки на универсальные и с базовой лицензией (региональные) в зависимости от их капитала.

Последним планируется запретить работу с муниципальными предприятиями, оставив только субъекты малого и среднего бизнеса.

Для получения универсальной лицензии кредитной организации нужно иметь капитал в 1 млрд рублей

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Банки просят ЦБ приравнять муниципальные предприятия к частным

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Банки просят ЦБ разрешить им работать с муниципальными предприятиями

С 2019 года региональные кредитные организации смогут обслуживать только частные компании малого и среднего бизнеса

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