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Четверг,
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ФАС не станет препятствовать продаже газа по рыночной цене

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ готова урегулировать возникший спор «Газпрома», «Роснефти» и НОВАТЭКа

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не станет препятствовать эксперименту по продаже газа на внутреннем рынке по рыночной цене.

Отпустить цены на газ в некоторых регионах страны запланировано в 2017 году, пока в качестве пробного шага к полному дерегулированию рынка.

Ранее «Роснефть» и НОВАТЭК обратились к правительству отменить эксперимент, поскольку, по их мнению, это приведет к укреплению позиций «Газпрома» на внутреннем рынке в ущерб независимым производителям.

На данный момент именно цены на услуги «Газпрома» регулируются государством, что не позволяет ему демпинговать, считают в «Роснефти» и НОВАТЭКе.

«Мы контактируем со всеми участниками рынка и готовы урегулировать возникшие недопонимания», — сообщил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин «Известиям».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Спор «Газпрома» с «Роснефтью» и НОВАТЭКом урегулирует ФАС

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

ФАС не станет препятствовать продаже газа по рыночной цене

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ готова урегулировать возникший спор «Газпрома», «Роснефти» и НОВАТЭКа

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